Минцифры предложило дать «Гостеху» право работать с секретной информацией
Министерство цифрового развития России предложило предоставить платформе «Гостех» возможность создавать технические решения, основанные на тайных сведениях. Об этом говорится в проекте указа, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Ведомство предложило создать на платформе обособленные элементы инфраструктуры, что обеспечит защиту секретной информации. Также предполагается использовать отдельные программы для создания изолированных сегментов «Гостеха».
Правительство России 20 октября утвердило постановление об обязательной двухфакторной аутентификации пользователей на портале «Госуслуги».
По данным ВЦИОМ, за три года число желающих оформить цифровой паспорт выросло в 2,5 года, передает «Радиоточка НСН».
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