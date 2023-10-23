РБК: Банки не поддержали законопроект о доступе силовиков к данным клиентов

Документ о праве на доступ к различным системам и базам данных для редактирования либо удаления информации о клиентах-сотрудниках спецслужб внесли в Думу в августе. Меры касаются Минобороны, ФСБ, ФСО, Службы внешней разведки и МВД.

Как отметили в АБР, «концепция законопроекта не может быть поддержана». Операторы информсистем должны предоставлять спецслужбам доступ к сведениям, обеспечивать конфиденциальность персональных данных их сотрудников, проводить мониторинг своих баз для выявления сведений о ведомственной принадлежности работников спецслужб.

В ассоциации считают, что законопроект «порождает многочисленные правовые коллизии» и противоречит нормам о режимах защиты охраняемой законом тайны, регулировании безопасности критической информационной инфраструктуры, противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Принятие документа грозит нарушением конституционных прав россиян из-за предоставления неограниченного доступа к персональным данным. Кроме того, АБР считает, что документ несет угрозу для информационной безопасности и риск ненадлежащей идентификации клиента. Объединение заключило, что выполнение банками новых требований спровоцирует существенное увеличение трудозатрат, объема работы и издержек.

