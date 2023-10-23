РБК: Банки не поддержали законопроект о доступе силовиков к данным клиентов
Российские банки выступили против законопроекта о предоставлении силовым структурам права на прямой доступ к их информсистемам и базам с данными клиентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России в Минцифры и главе комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну.
Документ о праве на доступ к различным системам и базам данных для редактирования либо удаления информации о клиентах-сотрудниках спецслужб внесли в Думу в августе. Меры касаются Минобороны, ФСБ, ФСО, Службы внешней разведки и МВД.
Как отметили в АБР, «концепция законопроекта не может быть поддержана». Операторы информсистем должны предоставлять спецслужбам доступ к сведениям, обеспечивать конфиденциальность персональных данных их сотрудников, проводить мониторинг своих баз для выявления сведений о ведомственной принадлежности работников спецслужб.
В ассоциации считают, что законопроект «порождает многочисленные правовые коллизии» и противоречит нормам о режимах защиты охраняемой законом тайны, регулировании безопасности критической информационной инфраструктуры, противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Принятие документа грозит нарушением конституционных прав россиян из-за предоставления неограниченного доступа к персональным данным. Кроме того, АБР считает, что документ несет угрозу для информационной безопасности и риск ненадлежащей идентификации клиента. Объединение заключило, что выполнение банками новых требований спровоцирует существенное увеличение трудозатрат, объема работы и издержек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru