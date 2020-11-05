Юрист предупредил о мошенничестве с возвратом НДС на купленные товары

Мошенники все чаще обманывают граждан, предлагая им вернуть налог на добавленную стоимость за купленные товары. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

Он отметил, что для обмана граждан мошенники создают фейковый сайт, который своими элементами имитирует сайты официальных государственных структур. Далее предлагается ввести данные своей карты для перечисления суммы налога.

Редин подчеркнул, что такие преступления квалифицируются по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), по которой можно получить штраф, обязательные работы или лишение свободы.

Ранее эксперт указал на главное отличие мошенников от сотрудников банка.

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ТЕГИ:НДСМошенничество
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