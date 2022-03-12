Минцифры пообещало, что отключение LINX не снизит качество соединения

Отключение точки обмена трафика LINX не ухудшит качество соединения отечественных операторов и скорость работы сети. Как заявляет Минцифры, трафик будет направлен на другие узлы обмена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Сегодня стало известно, что "Ростелеком" и "Мегафон" отключили от точки обмена интернет-трафиком LINX, которая находится в Лондоне. Отключение британской LINX не повлияет на скорость и качество соединения отечественных операторов. Трафик будет перераспределен на другие узлы обмена интернет-трафиком», - отмечается в сообщении.

Пресс-службы «Мегафона» и «Ростелекома» подтвердили, что отключение от LINX не повлечет снижения качество предоставляемых услуг.

«Угрозы для замедления или отсутствия трафика в России нет. Ущерб от действий LINX не будет заметен для российских пользователей», - говорится в тексте сообщения.

Ранее в Telegram-каналах и соцсетях появилась информация, что в LINX (London Internet Exchange) подтвердили отключение российских операторов «Мегафон» и «Ростелеком» от точки международного обмена трафиком.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РостелекомМегафонЦифровизацияМобильная СвязьИнтернет
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