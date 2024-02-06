Минцифры: От использования биометрии отказались не более 5% россиян

От использования биометрии отказались не более 5% россиян, заявил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов, передает РИА Новости.

Он отметил, что сегодня граждане могут сдать биометрию в 12 тысячах отделений банков, все данные передаются в Единую биометрическую систему.

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До этого глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что уже около 18 миллионов россиян подключили биометрические профили. Как отметил Шадаев, такой профиль можно рассматривать комплексно с другими элементами цифровой идентификации. Так, цифровой ID (профиль на портале госуслуг) есть у 110 млн человек, электронную подпись подключили 10 млн, цифровыми копиями личных документов обзавелись 19 млн россиян.

При этом Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций опровергло информацию о том, что портал «Госуслуги» собирает и хранит биометрические данные граждан, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ЦифровизацияГосуслуги

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