Минцифры: От использования биометрии отказались не более 5% россиян

До этого глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что уже около 18 миллионов россиян подключили биометрические профили. Как отметил Шадаев, такой профиль можно рассматривать комплексно с другими элементами цифровой идентификации. Так, цифровой ID (профиль на портале госуслуг) есть у 110 млн человек, электронную подпись подключили 10 млн, цифровыми копиями личных документов обзавелись 19 млн россиян.

При этом Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций опровергло информацию о том, что портал «Госуслуги» собирает и хранит биометрические данные граждан, передает «Радиоточка НСН».

