Минцифры опровергло сообщения об отключении мобильного интернета в Москве

Минцифры России опровергло сообщения о планируемом отключении и ограничении мобильного интернета в Москве 25 июня. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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«Распространившиеся в сети сообщения об этом — фейк», - подчеркнули в министерстве.

Ведомство указало, что мобильный интернет и связь остаются доступными в столице. При угрозах безопасности будут приниматься все необходимые меры, население оповестят заранее.

Ранее Роскомнадзор опроверг данные об ограничении доступа к сервису Twitch.

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
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