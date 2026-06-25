Минцифры опровергло сообщения об отключении мобильного интернета в Москве
25 июня 202611:35
Юлия Савченко
Минцифры России опровергло сообщения о планируемом отключении и ограничении мобильного интернета в Москве 25 июня. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Распространившиеся в сети сообщения об этом — фейк», - подчеркнули в министерстве.
Ведомство указало, что мобильный интернет и связь остаются доступными в столице. При угрозах безопасности будут приниматься все необходимые меры, население оповестят заранее.
Ранее Роскомнадзор опроверг данные об ограничении доступа к сервису Twitch.
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