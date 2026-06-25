Минцифры опровергло сообщения об отключении мобильного интернета в Москве

Причиной гибели рыбы в реке Люберке стали последствия пожара в ТЦ «Садовод» В Москве сегодня отключат мобильный интернет МВД возбудило уголовное дело после поджога автомобиля в Мытищах Мособлдума подвела итоги пятилетней работы на заключительном заседании VII созыва Доля квартир с "бабушкиным ремонтом" на рынке аренды в Москве составляет 10–15 %