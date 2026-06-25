В Минюсте предложили фиксировать сделки иноагентов через нотариусов
Министерство юстиции России предложило фиксировать через нотариусов сделки лиц, признанных иностранными агентами. Об этом заявил замглавы ведомства Олег Свириденко, передает ТАСС.
Как напомнил замминистра, в марте прошлого года были введены специальные счета для иноагентов. Свириденко обратил внимание, что сегодня такие лица фиктивно передают все свои права с помощью простой формы дарения, переуступки, заключения брачного договора, и уходят от необходимости применения спецсчета.
«Поэтому мы немного поработали в этом направлении, увидели некоторые проблемы и предлагаем определить ценовую определенную форму сделки. Наверное, попробовать фиксировать все эти сделки через нотариусов», - указал замминистра.
Это необходимо, чтобы иноагенты не имели возможности уйти от финансовых приобретений, которые, казалось бы, уже были приостановлены спецсчетом.
Между тем Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, который запрещает размещение социальной рекламы на ресурсах иноагентов.
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