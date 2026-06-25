Из App Store удалили приложения холдинга VK
Ряд мобильных приложений холдинга VK пропали из магазина приложений App Store.
На платформе стали недоступны «VK Video», «VK Мессенджер», «VK Music», «VK Знакомства» и «Дзен». При этом пользователи могут скачать приложение соцсети «ВКонтакте».
В компании VK отметили, что корпорация Apple без предупреждений в одностороннем порядке удалила приложения холдинга. Как указали в организации, она никогда не находилась под санкциями, соответствующие заключения и необходимые сведения есть в распоряжении Apple.
«VK продолжает работать в интересах пользователей... Все приложения VK, которые были ранее установлены на смартфонах и устройствах Apple, продолжат работать», - подчеркнули в холдинге.
Ранее из App Store исчез мессенджер «Макс», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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