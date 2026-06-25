Геофизик раскрыл природу разрушительного землетрясения в Венесуэле
Петр Шебалин заявил НСН, что историческое расположение Венесуэлы создает для нее серьезные риски, однако призвал не связывать местное землетрясение с японским.
Венесуэла находится на границе тектонических плит, поэтому разрушительное землетрясение в этом регионе не вызывает удивления. Об этом НСН рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.
Два мощнейших землетрясения произошли в Венесуэле. С разницей всего в 40 секунд у северного побережья были зарегистрированы толчки магнитудой 7,2 и 7,5, вызвавшие масштабные разрушения в столице страны Каракасе и других регионах. Погибли минимум 32 человека, более 700 пострадали. В стране введён режим чрезвычайного положения. Шебалин объяснил, насколько прогнозируемой была эта катастрофа.
«Это сейсмоопасный регион, это граница тектонических плит. В этом месте плиты сталкиваются почти в вертикальной плоскости, происходит сдвиговое землетрясение. Но, во всяком случае, в этом месте землетрясения происходят реже, чем в других местах, на окраинах Карибской плиты. На Антильских островах более высокая сейсмичность. Тем не менее, здесь бывали сильные землетрясения. Север Венесуэлы находится в южной оконечности Карибской плиты, которая перемещается относительно Южноамериканской плиты. Естественно, что когда есть сочленение крупных литосферных блоков плит, то в этих местах всегда возможны землетрясения», - объяснил он.
Также он раскрыл, что не стоит связывать венесуэльское и японское землетрясения - второе произошло почти в то же время и тоже имело магнитуду 7,2.
«Это, скорее всего, чистое совпадение, что землетрясения произошли близко по времени и в Венесуэле, и в Японии. Такое бывает, что достаточно сильные землетрясения в разных точках планеты происходят почти одновременно, но здесь никакой закономерности не может быть», - подытожил он.
Ранее стало известно, что землетрясение в Венесуэле стало самым сильным в республике с 1900 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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