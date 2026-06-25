Венесуэла находится на границе тектонических плит, поэтому разрушительное землетрясение в этом регионе не вызывает удивления. Об этом НСН рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

Два мощнейших землетрясения произошли в Венесуэле. С разницей всего в 40 секунд у северного побережья были зарегистрированы толчки магнитудой 7,2 и 7,5, вызвавшие масштабные разрушения в столице страны Каракасе и других регионах. Погибли минимум 32 человека, более 700 пострадали. В стране введён режим чрезвычайного положения. Шебалин объяснил, насколько прогнозируемой была эта катастрофа.