Роскомнадзор не ограничивает доступ к сервису Twitch

Мер по ограничению доступа к стриминговому сервису Twitch не применяется. Об этом со ссылкой на Роскомнадзор сообщает ТАСС.

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По данным сайта Downdetector, 23 июня пользователи из России столкнулись с массовыми проблемами при загрузке трансляций на платформе.

«Роскомнадзор не ограничивает доступ к сервису Twitch», - указали в ведомстве.

Ранее в Минцифры заявили, что платформа Roblox снова стала доступна для пользователей из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma\TASS
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