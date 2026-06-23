По данным сайта Downdetector, 23 июня пользователи из России столкнулись с массовыми проблемами при загрузке трансляций на платформе.



«Роскомнадзор не ограничивает доступ к сервису Twitch», - указали в ведомстве.

Ранее в Минцифры заявили, что платформа Roblox снова стала доступна для пользователей из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

