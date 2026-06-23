Роскомнадзор не ограничивает доступ к сервису Twitch
23 июня 202615:10
Алексей Филимонов
Мер по ограничению доступа к стриминговому сервису Twitch не применяется. Об этом со ссылкой на Роскомнадзор сообщает ТАСС.
По данным сайта Downdetector, 23 июня пользователи из России столкнулись с массовыми проблемами при загрузке трансляций на платформе.
«Роскомнадзор не ограничивает доступ к сервису Twitch», - указали в ведомстве.
Ранее в Минцифры заявили, что платформа Roblox снова стала доступна для пользователей из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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