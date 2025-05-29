Эстония пригрозила России буями на Нарве
В случае, если Россия и Эстония не достигнут двустороннего соглашения, Таллин установит на реке Нарве в своих территориальных водах навигационные буи, сообщила эстонская телерадиовещательная компания ERR.
По словам министра внутренних дел Эстонии Игоря Таро, двустороннее соглашение, позволяющее разместить все буи в воде, по-прежнему не достигнуто. «Эстония представила свои предложения России. (...) Если двустороннее соглашение не будет достигнуто, Эстония все равно может установить эти буи в своих территориальных водах», — подчеркнул он.
Ранее Россия задержала нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии, который вышел из эстонского порта Силламяэ в направлении Роттердама. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru