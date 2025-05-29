Эстония пригрозила России буями на Нарве

По словам министра внутренних дел Эстонии Игоря Таро, двустороннее соглашение, позволяющее разместить все буи в воде, по-прежнему не достигнуто. «Эстония представила свои предложения России. (...) Если двустороннее соглашение не будет достигнуто, Эстония все равно может установить эти буи в своих территориальных водах», — подчеркнул он.

Ранее Россия задержала нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии, который вышел из эстонского порта Силламяэ в направлении Роттердама. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

