США заявили о готовности новых антироссийских санкций
29 мая 202516:30
США заявили о готовности нового пакета антироссийских санкций, он ждет решения американского лидера Дональда Трампа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.
По данным агентства, новые экономические санкции, в частности, включают в себя меры в отношении энергетического и банковского секторов.
Ранее Трамп допустил возможность введения новых санкций против России, сообщил телеканал «РЕН ТВ».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru