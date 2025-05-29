США заявили о готовности новых антироссийских санкций

США заявили о готовности нового пакета антироссийских санкций, он ждет решения американского лидера Дональда Трампа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

СМИ: Трамп еще не определился по новым санкциям против РФ

По данным агентства, новые экономические санкции, в частности, включают в себя меры в отношении энергетического и банковского секторов.

Ранее Трамп допустил возможность введения новых санкций против России, сообщил телеканал «РЕН ТВ».

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ФОТО: РИА Новости
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