Тотальная негласная проверка все туристических объектов пройдет Дагестане

Эта тема в Дагестане обострилась в конце апреля после аварии прогулочного катера. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», он врезался в скалу в Сулакском каньоне, расположенном в Казбековском районе.

В результате ЧП один человек погиб, шестеро пострадали. В рамках уголовного дела под стражу взят организатор перевозок по каньону. Водитель катера отправлен под домашний арест.

