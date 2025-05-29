Тотальная негласная проверка все туристических объектов пройдет Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов анонсировал комплексную проверку всех туристических объектов республики на предмет возможных нарушений. Ревизия пройдет в анонимном формате.

Меликов объявил об этом после критики в адрес владельцев туробъектов и операторов туристических услуг за манкирование соблюдения техники безопасности. Он предупредил, что ответственность за такие нарушения будет усилена вплоть до уголовной в качестве профилактической меры.

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Эта тема в Дагестане обострилась в конце апреля после аварии прогулочного катера. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», он врезался в скалу в Сулакском каньоне, расположенном в Казбековском районе.

В результате ЧП один человек погиб, шестеро пострадали. В рамках уголовного дела под стражу взят организатор перевозок по каньону. Водитель катера отправлен под домашний арест.

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Фото: t.me/melikov05
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