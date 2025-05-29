Минэнерго анонсировало запрет на майнинг в Бурятии и Забайкалье
Майнинговая активность будет запрещена в Бурятии и Забайкальском крае в ближайшее время. Ограничения анонсировал министр энергетики Сергей Цивилев на заседании федерального правительства.
Глава ведомства напомнил, что такой запрет впервые был введён в Иркутской области в рамках закона о майнинге, который вступил в силу в ноябре 2024 года. С начала этого года «добычу» криптовалют запретили в ряде регионов, где существует или прогнозируется дефицит электроэнергии.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», ограничения майнинга действуют до 2031 года в республиках Северного Кавказа, а также в новых регионах. Временный запрет уже вводился ранее в Забайкалье и Бурятии в те моменты, когда фиксировался пик энергопотребления.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru