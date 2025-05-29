Китай провел первый запуск собственной многоразовой ракеты

Китай осуществил успешный пробный запуск своей первой многоразовой ракеты по аналогии со SpaceX Илона Маска. Носитель разработала частная компания Sepoch.

Взлетная масса ракеты «Юаньсинчжэ-1» составила 57 тонн. После старта она благополучно вернулась на землю. Как сообщает телеканал 360.ru, носитель находился в полете чуть более двух минут - 125 секунд.

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За это время ракета поднялась на 2,5 километра, после чего совершила мягкую посадку на платформе около побережья Жёлтого моря в восточной провинции Шаньдун.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», многоразовая ракета оснащена кислородно-метановым двигателем. Полноценный запуск должен состояться до конца текущего года.

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Фото: Beijing Jianyuan Technology
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