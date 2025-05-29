Китай провел первый запуск собственной многоразовой ракеты

За это время ракета поднялась на 2,5 километра, после чего совершила мягкую посадку на платформе около побережья Жёлтого моря в восточной провинции Шаньдун.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», многоразовая ракета оснащена кислородно-метановым двигателем. Полноценный запуск должен состояться до конца текущего года.

