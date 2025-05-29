«Союзмультфильм» скрестит «Приключения Пети и Волка» и «Битву экстрасенсов»

Киностудия «Союзмультфильм» совместно с телеканалами «2х2» и ТНТ подготовит к Новому году спецвыпуск «Битва с экстрасенсом», в котором совместит мультфильм «Приключения Пети и Волка» и антинаучное шоу «Битва экстрасенсов». Об этом сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».

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По сюжету живущий в Санкт-Петербурге школьник вместе с волком проверяют способности «прорицателя», на поверку оказавшегося обычным шарлатаном.

Ранее телеканал «РЕН ТВ» сообщил, что киностудия «Союзмультфильм» выходит на китайский рынок, договорившись о сотрудничестве с крупной медиакорпорацией КНР.

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