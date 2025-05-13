Не дадут зайти не в ту дверь: Милонов о биометрии для входа в «странные» клубы
Если чиновники развлекаются в «подозрительных» ночных клубах, им не место на госслужбе, сказал в эфире НСН Виталий Милонов, признав, что людям неприятно, когда подсматривают за их частной жизнью.
Владельцам ночных клубов не понравится, если введут их посещение по биометрии, заявил в интервью НСН депутат Госдумы Виталий Милонов, выступив при этом против полного цифрового контроля за частной жизнью россиян.
В Центре биометрических технологий (ЦБТ) ранее сообщили, что при наличии интереса отрасли готовы рассмотреть возможность внедрения сервиса биометрического подтверждения возраста для прохода в ночные клубы. Милонов согласился, что это поможет оградить школьников от шанса «зайти не в ту дверь».
«Любая "голая вечеринка" может быть изначально задекларирована, как вполне приличная. Другое дело, что это позволит оградить как несовершеннолетних, так и тех людей, которым должно быть запрещено посещение подобных клубов. Я бы, например, запретил продажу алкоголя. Такой запрет можно ввести для людей, страдающих хроническим алкоголизмом. Ночные клубы заинтересованы, чтобы у них было как можно больше посетителей. Есть клубы, позиционирующие себя как заведения для лиц со странным поведением, или клубы, привлекающие много мужчин без женщин. Они явно не захотят этого. Я думаю, что в клубах, которые попадают под подозрение, должна быть обязательная идентификация посетителей. Вдруг туда пошел развлекаться какой-то чиновник? Соответственно, ему не место на госслужбе», - пояснил депутат.
Вместе с тем, он считает, что у россиян должна оставаться частная жизнь.
«Сторонники биометрии хорошие люди, но у них еще один недостаток. Они хотят установить тотальный контроль за нашей жизнью. Тотальный контроль означает, что у кого-то есть данные о том, где мы находимся, а это - не всегда преступное состояние. Хочется чуть-чуть своей частной жизни оставить. Не потому, что ты что-то скрываешь, а просто потому что неприятно, это как рак в бане: скрывать нечего, но когда подсматривают, неудобно себя чувствуешь», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что в майские праздники в ряде ночных клубов Москвы и Санкт-Петербурга силовики проводили рейды и проверки, напоминает «Радиоточка НСН».
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