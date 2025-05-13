Не дадут зайти не в ту дверь: Милонов о биометрии для входа в «странные» клубы

Владельцам ночных клубов не понравится, если введут их посещение по биометрии, заявил в интервью НСН депутат Госдумы Виталий Милонов, выступив при этом против полного цифрового контроля за частной жизнью россиян.

В Центре биометрических технологий (ЦБТ) ранее сообщили, что при наличии интереса отрасли готовы рассмотреть возможность внедрения сервиса биометрического подтверждения возраста для прохода в ночные клубы. Милонов согласился, что это поможет оградить школьников от шанса «зайти не в ту дверь».