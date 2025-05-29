Мишустин: В России сократилось количество коммунальных аварий

Более 10 млрд рублей было направлено регионам России в прошлом году на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Исследование: Россияне стали меньше платить за коммуналку

Подводя итоги отопительного сезона 2024–2025, он отметил, что благодаря этому организации ЖКХ и энергетики в штатном режиме работали во время пиковых нагрузок зимой.

Глава кабмина указал, что по сравнению с предыдущим периодом количество коммунальных аварий в стране существенно сократилось, в том числе почти на 40% в ДНР и на 80% в ЛНР.

«Необходимо особое внимание обратить при подготовке предприятий к следующему отопительному сезону... проинвентаризировать и проверить все инженерные системы», – заключил Мишустин.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что для безопасности жильцов необходимо активнее проверять газовое оборудование в многоквартирных домах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Вадим Жернов
ТЕГИ:Михаил МишустинАварияКоммунальные УслугиЖКХ

Горячие новости

Все новости

партнеры