Андреева и Кудерметова вышли в третий раунд «Ролан Гаррос — 2025»
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий раунд Открытого чемпионата Франции по теннису 2025 («Ролан Гаррос»). Во матче второго круга занимающая шестое место в мировом рейтинге россиянка одолела американку Эшлин Крюгер (35-й номер WTA) со счётом 2:0 (6:3, 6:4).
Также в третий раунд вышла 46-я ракетка мира Вероника Кудерметова. Россиянка обыграла 15-ю ракетку мира чешку Барбору Крейчикову со счётом 2:0 (6:0, 6:2).
В следующем туре Кудерметова встретится с 20-й ракеткой мира российской теннисисткой Екатериной Александровой, которая оказалась сильнее итальянки Элизабетты Коччаретто. Соперницей Андреевой станет победитель встречи Джоанна Гарленд (Тайвань) - Юлия Путинцева (Казахстан).
Ранее российский теннисист Дмитрий Медведев проиграл в первом же матче Открытого чемпионата Франции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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