Андреева и Кудерметова вышли в третий раунд «Ролан Гаррос — 2025»

Также в третий раунд вышла 46-я ракетка мира Вероника Кудерметова. Россиянка обыграла 15-ю ракетку мира чешку Барбору Крейчикову со счётом 2:0 (6:0, 6:2).

В следующем туре Кудерметова встретится с 20-й ракеткой мира российской теннисисткой Екатериной Александровой, которая оказалась сильнее итальянки Элизабетты Коччаретто. Соперницей Андреевой станет победитель встречи Джоанна Гарленд (Тайвань) - Юлия Путинцева (Казахстан).

Ранее российский теннисист Дмитрий Медведев проиграл в первом же матче Открытого чемпионата Франции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

