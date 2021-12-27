Минцифры опровергли утечку исходного кода «Госуслуг» в сеть

Проверка инфраструктуры электронного правительства не обнаружила опасности несанкционированного доступа к исходным кодам портала «Госуслуг». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры.

В ведомстве подчеркнули, что портал работает в стандартном режиме, все данные пользователей надежно защищены.