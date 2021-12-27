Минцифры опровергли утечку исходного кода «Госуслуг» в сеть
Проверка инфраструктуры электронного правительства не обнаружила опасности несанкционированного доступа к исходным кодам портала «Госуслуг». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры.
В ведомстве подчеркнули, что портал работает в стандартном режиме, все данные пользователей надежно защищены.
В то же время в Минцифры отметили, что проведенный мониторинг выявил проблемы в работе одного из региональных порталов. Но он не имеет доступа к федеральному порталу «Госуслуг», их коды не пересекаются. Сейчас орагнизована дополнительная проверка региональных порталов.
Ранее издание «Код Дурова» сообщило, что в сеть попал исходный код Пензенского портала «Госуслуг».
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