Детям до 14 лет разрешат создавать аккаунты на портале «Госуслуги»

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что в настоящее время в России существует много сервисов, которые ориентиированы на детей, например, электронный дневник, сообщает ТАСС.

По его словам, в этой связи до конца года 2022 у несовершеннолетних, которые не достигли возраста, необходимого для получения паспорта, появится возможность создать учётную запись на портале «Госуслуги».

В настоящее время детям младше 14 лет на портале доступна только упрощённая учётная запись.

Ранее Шадаев заявил, что запуск электронного паспорта планируется в трех субъектах России до конца 2022 года.