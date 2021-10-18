Детям до 14 лет разрешат создавать аккаунты на портале «Госуслуги»
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что в настоящее время в России существует много сервисов, которые ориентиированы на детей, например, электронный дневник, сообщает ТАСС.
По его словам, в этой связи до конца года 2022 у несовершеннолетних, которые не достигли возраста, необходимого для получения паспорта, появится возможность создать учётную запись на портале «Госуслуги».
В настоящее время детям младше 14 лет на портале доступна только упрощённая учётная запись.
Ранее Шадаев заявил, что запуск электронного паспорта планируется в трех субъектах России до конца 2022 года.
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