Минцифры объявило о запуске маркетплейса российского ПО

Онлайн-магазин российского программного обеспечения (ПО) был запущен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Минцифры заявило, что не планирует блокировку Youtube в России

В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что «На портале Russoft.ru собраны отечественные программные продукты, представленные на рынке и включенные в реестр российского ПО».

В министерстве добавили, что правообладателям, желающие разместить на маркетплейсе свои продукты, должны подать заявки через портал «Госуслуги».

Ранее заместитель главы Минцифры Максим Паршин заявил, что технологии ушедших из России IT-компаний удастся заменить отечественными разработками, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: mos.ru
ТЕГИ:Россияпрограммное обеспечениеМагазиныОнлайн
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры