Минцифры объявило о запуске маркетплейса российского ПО
Онлайн-магазин российского программного обеспечения (ПО) был запущен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что «На портале Russoft.ru собраны отечественные программные продукты, представленные на рынке и включенные в реестр российского ПО».
В министерстве добавили, что правообладателям, желающие разместить на маркетплейсе свои продукты, должны подать заявки через портал «Госуслуги».
Ранее заместитель главы Минцифры Максим Паршин заявил, что технологии ушедших из России IT-компаний удастся заменить отечественными разработками, пишут «Известия».
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