Минцифры заявило, что не планирует блокировку Youtube в России

Минцифры заявило об отсутствии планов заблокировать Youtube в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обратится к Роскомнадзору и Генпрокуратуре с предложением рассмотреть возможность блокировки видеохостинга YouTube на территории России.

Пушков предложит Роскомнадзору и Генпрокуратуре рассмотреть блокировку YouTube в России

Как утверждает сенатор, YouTube — «идеологический информационный проект», который стремится «сохранить некоторое влияние на российскую аудиторию» и сделать ее «зависимой» от платформы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:БлокировкаYoutube
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры