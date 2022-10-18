Минцифры заявило, что не планирует блокировку Youtube в России

Минцифры заявило об отсутствии планов заблокировать Youtube в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обратится к Роскомнадзору и Генпрокуратуре с предложением рассмотреть возможность блокировки видеохостинга YouTube на территории России.