Минцифры заявило, что не планирует блокировку Youtube в России
Минцифры заявило об отсутствии планов заблокировать Youtube в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обратится к Роскомнадзору и Генпрокуратуре с предложением рассмотреть возможность блокировки видеохостинга YouTube на территории России.
Как утверждает сенатор, YouTube — «идеологический информационный проект», который стремится «сохранить некоторое влияние на российскую аудиторию» и сделать ее «зависимой» от платформы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru