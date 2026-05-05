Мученик года: Американист раскрыл причину частых «покушений» на Трампа
Константин Блохин заявил НСН, что покушения - это попытка на фоне критики войны с Ираном сыграть в пользу Трампа.
Команда американского лидера Дональда Трампа хочет повторить «успех» после покушения на предвыборном выступлении в 2024 году, но сейчас стрельба не добавит президенту политических очков, рассказал политолог-американист Константин Блохин в разговоре с НСН.
Перестрелка произошла неподалеку от Белого дома в США. Инцидент случился в момент, когда президент Дональд Трамп выступал с речью о встрече с лидерами малого бизнеса. Журналистов президентского пула эвакуировали. В настоящее время не исключается возможность того, что произошедшее могло быть попыткой нападения на президента. Этот инцидент стал вторым случаем с угрозой безопасности первого лица Америки за последние две недели: 26 апреля вооружённый мужчина пытался ворваться в помещение, где выступал Трамп. Блохин уверен, что последний случай точно не был покушением.
«Команда Трампа будет сейчас пытаться увязать любое событие с покушением на президента. Я не думаю, что это был конкретно тот случай. Все-таки это на покушение не тянет. Покушение именно выверенное было в случае стрельбы в ухо, тогда была реальная попытка. Оно ему добавило политических очков. Я думаю, что они хотят повторить этот опыт, который тогда сработал. До выборов еще много времени, важен именно рейтинг перед выборами, а сейчас он будет то повышаться, то понижаться. Про все эти покушения забудут. Это попытка на фоне критики войны с Ираном сыграть на этом в пользу Трампа», - объяснил он.
По его словам, подобная агрессия не связана с расколом в обществе, который наблюдается уже давно.
«Поляризация в обществе колоссальная. Если какой-то человек хочет убить президента, это не такой индикатор раскола. Психопатов везде хватает. Индикатор раскола – это массовые недовольства, митинги и так далее. В США раскол существует, но дело не в покушениях. На Джо Байдена не покушались, но раскол при этом существовал. Сейчас просто команда Трампа хочет, чтобы он в СМИ выглядел как мученик государства», - добавил он.
