«Команда Трампа будет сейчас пытаться увязать любое событие с покушением на президента. Я не думаю, что это был конкретно тот случай. Все-таки это на покушение не тянет. Покушение именно выверенное было в случае стрельбы в ухо, тогда была реальная попытка. Оно ему добавило политических очков. Я думаю, что они хотят повторить этот опыт, который тогда сработал. До выборов еще много времени, важен именно рейтинг перед выборами, а сейчас он будет то повышаться, то понижаться. Про все эти покушения забудут. Это попытка на фоне критики войны с Ираном сыграть на этом в пользу Трампа», - объяснил он.



По его словам, подобная агрессия не связана с расколом в обществе, который наблюдается уже давно.

«Поляризация в обществе колоссальная. Если какой-то человек хочет убить президента, это не такой индикатор раскола. Психопатов везде хватает. Индикатор раскола – это массовые недовольства, митинги и так далее. В США раскол существует, но дело не в покушениях. На Джо Байдена не покушались, но раскол при этом существовал. Сейчас просто команда Трампа хочет, чтобы он в СМИ выглядел как мученик государства», - добавил он.

