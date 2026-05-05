Трамп: Ирану потребуется 20 лет на восстановление страны
5 мая 202613:41
Алексей Филимонов
Иран уже никогда не будет прежним, даже после окончания конфликта с США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
В беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом глава он указал, что даже если американцы уйдут «уже сегодня», то исламской республике всё равно потребовалось бы 20 лет на восстановление.
«Тегеран не сможет как прежде финансировать ХАМАС и «Хезболлах», - добавил глава Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что нефтяной инфраструктуре Ирана может быть причинен колоссальный ущерб из-за сокращения нефтедобычи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
