Трамп: Ирану потребуется 20 лет на восстановление страны

Иран уже никогда не будет прежним, даже после окончания конфликта с США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Иранский военный советник пригрозил отправить американские войска на кладбище

В беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом глава он указал, что даже если американцы уйдут «уже сегодня», то исламской республике всё равно потребовалось бы 20 лет на восстановление.

«Тегеран не сможет как прежде финансировать ХАМАС и «Хезболлах», - добавил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что нефтяной инфраструктуре Ирана может быть причинен колоссальный ущерб из-за сокращения нефтедобычи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАИран

Горячие новости

Все новости

партнеры