Суд прекратил дело рэпера Гуфа о самоуправстве
Мособлсуд прекратил уголовное дело о самоуправстве в отношении рэпера Алексея Долматова (Гуф). Об этом сообщает RT.
Инцидент произошёл в октябре 2024 года. По версии следствия, музыкант и его приятель Геворк Саруханян во время ссоры в бане в деревне Малые Горки избили брата администратора и забрали его телефон.
Наро-Фоминский городской суд назначил Гуфу один год лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. По решению Мособлсуда данный приговор был отменён в связи с примирением сторон.
Отмечается, что Гуф и Саруханян извинились перед потерпевшим и выплатили ему компенсацию. Прокурор против этого не возражала. Также с музыканта сняли меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее Гуфа оштрафовали на 9 000 рублей за неуплату штрафа, который был назначен ему за езду по выделенной линии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
