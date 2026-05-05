Суд прекратил дело рэпера Гуфа о самоуправстве

Инцидент произошёл в октябре 2024 года. По версии следствия, музыкант и его приятель Геворк Саруханян во время ссоры в бане в деревне Малые Горки избили брата администратора и забрали его телефон.

Наро-Фоминский городской суд назначил Гуфу один год лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. По решению Мособлсуда данный приговор был отменён в связи с примирением сторон.

Отмечается, что Гуф и Саруханян извинились перед потерпевшим и выплатили ему компенсацию. Прокурор против этого не возражала. Также с музыканта сняли меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Гуфа оштрафовали на 9 000 рублей за неуплату штрафа, который был назначен ему за езду по выделенной линии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

