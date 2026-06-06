Минцифры обсуждает введение возрастной идентификации на онлайн-платформах
Министерство цифрового развития рассматривает варианты внедрения системы подтверждения возраста пользователей на интернет‑платформах.
Как сообщил руководитель Минцифры Максут Шадаев во время IT‑завтрака на ПМЭФ, вопрос верификации возраста может занять центральное место в ближайших планах по развитию цифровой среды.
Министр отметил, что зарубежные государства с развитой цифровой инфраструктурой уже реализуют подобные меры — они усиливают контроль за доступом несовершеннолетних к онлайн‑сервисам и устанавливают более строгие правила.
Потребность в регулировании обусловлена активным распространением технологий на базе искусственного интеллекта. В Минцифры указывают, что ИИ‑ассистентами регулярно пользуются порядка 80% школьников России, а 90% детей начинают полноценно осваивать интернет уже в четырёхлетнем возрасте.
Ранее исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев сказал НСН, что изучение искусственного интеллекта (ИИ) в школах в рамках программы вводится, скорее, для того, чтобы дети научились правильно пользоваться этим инструментом, однако и бизнес заинтересован в развитии алгоритмического мышления у школьников.
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