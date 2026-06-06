Минцифры обсуждает введение возрастной идентификации на онлайн-платформах

Как сообщил руководитель Минцифры Максут Шадаев во время IT‑завтрака на ПМЭФ, вопрос верификации возраста может занять центральное место в ближайших планах по развитию цифровой среды.



Министр отметил, что зарубежные государства с развитой цифровой инфраструктурой уже реализуют подобные меры — они усиливают контроль за доступом несовершеннолетних к онлайн‑сервисам и устанавливают более строгие правила.



Потребность в регулировании обусловлена активным распространением технологий на базе искусственного интеллекта. В Минцифры указывают, что ИИ‑ассистентами регулярно пользуются порядка 80% школьников России, а 90% детей начинают полноценно осваивать интернет уже в четырёхлетнем возрасте.

Ранее исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев сказал НСН, что изучение искусственного интеллекта (ИИ) в школах в рамках программы вводится, скорее, для того, чтобы дети научились правильно пользоваться этим инструментом, однако и бизнес заинтересован в развитии алгоритмического мышления у школьников.

