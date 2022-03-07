Минцифры не планирует отключать Россию от мирового интернета

Комментируя правительственные телеграммы для госорганов, в которых федеральным и региональным властям предписывается отказаться от иностранных хостингов и перейти на российские DNS-сервера, в ведомстве отметили, что это связано с участившимися кибератаками на российские сайты из-за рубежа.

В Минцифры добавили, что «набор простейших рекомендаций по кибергигиене», которые содержатся в телеграммах, призван сохранить работу страниц и контроль за доменными именами.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что интернет-сайт ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королёва подвергся DDoS-атаке с зарубежных серверов.