Минцифры не планирует отключать Россию от мирового интернета
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций заявило, что в России не планируется отключение интернета изнутри, сообщает РБК.
Комментируя правительственные телеграммы для госорганов, в которых федеральным и региональным властям предписывается отказаться от иностранных хостингов и перейти на российские DNS-сервера, в ведомстве отметили, что это связано с участившимися кибератаками на российские сайты из-за рубежа.
В Минцифры добавили, что «набор простейших рекомендаций по кибергигиене», которые содержатся в телеграммах, призван сохранить работу страниц и контроль за доменными именами.
Ранее в «Роскосмосе» заявили, что интернет-сайт ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королёва подвергся DDoS-атаке с зарубежных серверов.
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