Мишустин назвал приоритетом ЕАЭС расширение сотрудничества с другими странами
Приоритет Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - расширение сотрудничества объединения с другими государствами. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Глава правительства поучаствовал в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
«Расширение сотрудничества на внешнем контуре - это один из приоритетов нашего объединения… Рассчитываем, что число преференциальных торговых партнеров Евразийского экономического союза будет увеличиваться», - цитирует Мишустина РИА Новости.
По словам премьера, Россия готова оказать в этом необходимую поддержку.
Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Галузин рассказал, что в прошлом году товарооборот в рамках ЕАЭС вышел на рекордный уровень.
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