Мишустин назвал приоритетом ЕАЭС расширение сотрудничества с другими странами

Приоритет Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - расширение сотрудничества объединения с другими государствами. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Глава правительства поучаствовал в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

«Расширение сотрудничества на внешнем контуре - это один из приоритетов нашего объединения… Рассчитываем, что число преференциальных торговых партнеров Евразийского экономического союза будет увеличиваться», - цитирует Мишустина РИА Новости.

По словам премьера, Россия готова оказать в этом необходимую поддержку.

Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Галузин рассказал, что в прошлом году товарооборот в рамках ЕАЭС вышел на рекордный уровень.

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Фото: duma.gov.ru
ТЕГИ:ЕАЭСМихаил Мишустин

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