В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

По данным ведомства, город Валуйки подвергся ракетному обстрелу.

«В результате прилета на территорию коммерческого объекта женщина и мужчина получили осколочные ранения... На месте удара загорелось оборудование», - указали в оперштабе.

Кроме того, в Белгородском округе украинский беспилотник атаковал автомобиль. Один мужчина получил множественные осколочные ранения. В Яковлевском округе еще один мужчина получил акубаротравму и ссадины после атаки БПЛА на машину. При этом в Шебекине горожанин был ранен при ударе FPV-дрона по авто, пишет RT. У мужчины осколочные ранения лица и ног.

Ранее в Нижегородской области четыре человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА. В числе раненых один ребенок.

