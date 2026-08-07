В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали пять человек
Пять человек пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
По данным ведомства, город Валуйки подвергся ракетному обстрелу.
«В результате прилета на территорию коммерческого объекта женщина и мужчина получили осколочные ранения... На месте удара загорелось оборудование», - указали в оперштабе.
Кроме того, в Белгородском округе украинский беспилотник атаковал автомобиль. Один мужчина получил множественные осколочные ранения. В Яковлевском округе еще один мужчина получил акубаротравму и ссадины после атаки БПЛА на машину. При этом в Шебекине горожанин был ранен при ударе FPV-дрона по авто, пишет RT. У мужчины осколочные ранения лица и ног.
Ранее в Нижегородской области четыре человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА. В числе раненых один ребенок.
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