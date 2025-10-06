ОАК передала Минобороны новую партию Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала российским военным очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

«Объединенная авиастроительная корпорация "Ростеха" в рамках исполнения гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны России новую партию... Су-34», — отмечается в сообщении.

В госкорпорации указали, что воздушные суда сочетают высокую маневренность, широкий спектр вооружения, способность действовать эффективно в любых условиях. Самолеты Су-34 ходе применения в зоне специальной военной операции подтвердили статус лучших в своем классе. Эта машина - один из ключевых элементов российской боевой авиации с высокой востребованностью в войсках.

Ранее ОАК передала армии России партию истребителей Су-35С поколения 4++, прошедших полный цикл заводских испытаний, напоминает РЕН ТВ.

ФОТО: РИА Новости
