ОАК передала Минобороны новую партию Су-34
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала российским военным очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».
«Объединенная авиастроительная корпорация "Ростеха" в рамках исполнения гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны России новую партию... Су-34», — отмечается в сообщении.
В госкорпорации указали, что воздушные суда сочетают высокую маневренность, широкий спектр вооружения, способность действовать эффективно в любых условиях. Самолеты Су-34 ходе применения в зоне специальной военной операции подтвердили статус лучших в своем классе. Эта машина - один из ключевых элементов российской боевой авиации с высокой востребованностью в войсках.
Ранее ОАК передала армии России партию истребителей Су-35С поколения 4++, прошедших полный цикл заводских испытаний, напоминает РЕН ТВ.
