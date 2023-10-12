Минцифры: На Госуслугах женятся в 6 раз чаще, чем разводятся
Минцифры опубликовало статистику, согласно которой на Госуслугах женятся в 6 раз чаще, чем разводятся.
В этом году через Госуслуги было подано 410 тысяч заявлений о регистрации брака, и 70 тысяч - о разводе, свидетельствуют данные статистики, опубликованной в официальном Telegram-канале министерства.
Заявление о браке чаще всего подают в пятницу и субботу, разводятся - во вторник. Средний возраст тех, кто планирует вступить в брак - 31 год, а разводятся в среднем в 37 лет.
Ранее певица Вера Брежнева рассказала о депрессии после развода с Константином Меладзе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru