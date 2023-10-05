В Екатеринбурге первоклассница расклеила объявления о поиске мужа для мамы
Семилетняя жительница Екатеринбурга расклеила во дворе своего дома объявления о поиске супруга для своей мамы. Об этом пишет портал E1.ru.
Среди качеств кандидата девочка указала, что он должен любить и уважать ее маму и не употреблять алкогольные напитки. Идеальным вариантом она назвала учителя.
«Мужчина должен быть умным, а учителя очень умные», - написала школьница в объявлении.
Кроме того, считает девочка, новый папа должен помогать ей с домашними заданиями.
Ранее сообщалось, что в городе Прокопьевске Кемеровской области второклассник сбежал из дома из-за нежелания жениться. Перед этим школьник посещал урок «Разговоры о важном», темой которого были традиционные ценности, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru