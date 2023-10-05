В Екатеринбурге первоклассница расклеила объявления о поиске мужа для мамы

Среди качеств кандидата девочка указала, что он должен любить и уважать ее маму и не употреблять алкогольные напитки. Идеальным вариантом она назвала учителя.

«Мужчина должен быть умным, а учителя очень умные», - написала школьница в объявлении.

Кроме того, считает девочка, новый папа должен помогать ей с домашними заданиями.

Ранее сообщалось, что в городе Прокопьевске Кемеровской области второклассник сбежал из дома из-за нежелания жениться. Перед этим школьник посещал урок «Разговоры о важном», темой которого были традиционные ценности, отмечает «Радиоточка НСН».

