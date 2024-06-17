Минцифры: Иностранцы смогут подать заявление в колледжи РФ через «Госуслуги»

Отмечается, что для этого будет необходима подтвержденная учетная запись. Так, через портал любой абитуриент может подать заявление в неограниченное количество колледжей: к заявлению можно приложить все необходимые документы. Пользователь получит информацию о дополнительных испытаниях и уведомление о возможности зачисления через личный кабинет.

Также указывается, что на портале появились предложения о целевом обучении. Подобный формат позволяет студенту получать поддержку во время обучения, а затем гарантированно трудоустроиться, подчеркнули в Минцифры.

Ранее сообщалось, что пересдача ЕГЭ не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении в российские вузы. Главным критерием ранжирования в конкурсных списках по-прежнему остается сумма конкурсных баллов, передает «Радиоточка НСН».

