Минцифры: Иностранцы смогут подать заявление в колледжи РФ через «Госуслуги»
Иностранные абитуриенты в эту приемную кампанию смогут подать заявление на поступление в колледжи России через «Госуслуги». Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры.
Отмечается, что для этого будет необходима подтвержденная учетная запись. Так, через портал любой абитуриент может подать заявление в неограниченное количество колледжей: к заявлению можно приложить все необходимые документы. Пользователь получит информацию о дополнительных испытаниях и уведомление о возможности зачисления через личный кабинет.
Также указывается, что на портале появились предложения о целевом обучении. Подобный формат позволяет студенту получать поддержку во время обучения, а затем гарантированно трудоустроиться, подчеркнули в Минцифры.
Ранее сообщалось, что пересдача ЕГЭ не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении в российские вузы. Главным критерием ранжирования в конкурсных списках по-прежнему остается сумма конкурсных баллов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru