Минобрнауки: Пересдача ЕГЭ не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении

Пересдача ЕГЭ не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении в российские вузы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Минобрнауки.

Отмечается, что главным критерием ранжирования в конкурсных списках по-прежнему остается сумма конкурсных баллов, поэтому результаты пересдачи экзамена будут учитываться наравне с другими результатами ЕГЭ.

При этом, по данным источника, в связи с существованием межведомственного обмена информацией сведения о результатах пересдачи попадут в приемные комиссии университетов почти сразу.

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В рамках приемной кампании 2024 года абитуриенты смогут подать документы в университеты с 20 июня по 25 июля. При этом пересдача ЕГЭ по одному из предметов назначена на 4 и 5 июля.

Ранее RT сообщил, что большинство россиян выступили против досмотра школьников перед ЕГЭ.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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