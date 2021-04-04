Минтруда: Опекунам стали начислять детские пособия с 1 апреля
С 1 апреля опекунам детей от трех до семи лет стали начислять ежемесячные пособия на содержание малышей. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Министерство труда.
«Базовый размер выплаты равняется половине регионального прожиточного минимума», — указали в ведомстве.
Общая сумма выплаты рассчитывается, исходя из среднедушевого дохода семьи.
Изменения связаны с тем, что теперь приемного ребенка включили в состав семьи при расчете среднедушевого дохода. Благодаря этому опекун может претендовать на получение пособия на детей от трех до семи лет.
Если размер среднедушевого дохода семьи с учетом 50-процентной выплаты на ребенка окажется ниже прожиточного минимума на душу населения, то ежемесячное пособие увеличат до 75 процентов от детского прожиточного минимума. Таким образом, на ребенка семья получит пособие в размере около 8,5 тысячи рублей.
В случае, если и при этой выплате доход семьи не достигнет прожиточного минимума, пособие увеличат - чуть больше 11,5 тысячи рублей.
Корректировка выплат начнется с 1 января с учетом ежегодного изменения прожиточного минимума для детей. Для перерасчета размера выплат необходимо подать заявление после 1 апреля 2021 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
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