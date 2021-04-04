Минтруда: Опекунам стали начислять детские пособия с 1 апреля

«Базовый размер выплаты равняется половине регионального прожиточного минимума», — указали в ведомстве.

Общая сумма выплаты рассчитывается, исходя из среднедушевого дохода семьи.

Изменения связаны с тем, что теперь приемного ребенка включили в состав семьи при расчете среднедушевого дохода. Благодаря этому опекун может претендовать на получение пособия на детей от трех до семи лет.

Если размер среднедушевого дохода семьи с учетом 50-процентной выплаты на ребенка окажется ниже прожиточного минимума на душу населения, то ежемесячное пособие увеличат до 75 процентов от детского прожиточного минимума. Таким образом, на ребенка семья получит пособие в размере около 8,5 тысячи рублей.

В случае, если и при этой выплате доход семьи не достигнет прожиточного минимума, пособие увеличат - чуть больше 11,5 тысячи рублей.

Корректировка выплат начнется с 1 января с учетом ежегодного изменения прожиточного минимума для детей. Для перерасчета размера выплат необходимо подать заявление после 1 апреля 2021 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

