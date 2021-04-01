В России начинается прием заявлений на перерасчет выплат на детей
В России начинается прием заявлений на перерасчет размера выплат на детей возрастом от 3 до 7 лет.
Если после назначения пособия в размере половины прожиточного минимума ребенка по региону среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то выплата назначается в размере 75 процентов от прожиточного минимума ребенка по региону.
Если такой выплаты не хватает, то ее размер составит 100 процентов прожиточного минимума ребенка по региону.
При этом будут учитываться не только доходы семьи, но и ее движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в банковских вкладах.
Отмечается, что пособия по новым условиям выплачиваются с 1 января. Для перерасчета размера выплат необходимо подать заявление после 1 апреля 2021 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru