Котяков: Меры по поддержке занятости в России охватят 625 тысяч безработных

Глава Минтруда Антон Котяков заявил в четверг, что в России меры по поддержке занятости охватят 625 тысяч граждан с возможностью расширения до 1 миллиона. По его словам, ситуация меняется постепенно, и принятые меры рассчитаны на широкий круг граждан, которые смогут обратиться за поддержкой.

Министр отметил, что в компаниях, которые находятся в состоянии простоя, работники получают либо 2/3 средней заработной платы, либо 2/3 тарифной ставки на предприятии, в зависимости от причины простоя.

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Он также рассказал, что порядка 1,6 млн вакансий есть в базе портала «Работа в России», которым оперируют центры занятости населения.

«Мы видим наличие достаточно большого количества вакансий для трудоустройства наших граждан», - сообщил Котяков.

Ранее президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что уход зарубежных компаний из России не стал проблемой для российского рынка труда, при продолжении функционирования рыночной экономики страна не столкнется с массовой безработицей.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ТрудоустройствоРоссияБезработицаМинтруда
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