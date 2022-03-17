Котяков: Меры по поддержке занятости в России охватят 625 тысяч безработных
Глава Минтруда Антон Котяков заявил в четверг, что в России меры по поддержке занятости охватят 625 тысяч граждан с возможностью расширения до 1 миллиона. По его словам, ситуация меняется постепенно, и принятые меры рассчитаны на широкий круг граждан, которые смогут обратиться за поддержкой.
Министр отметил, что в компаниях, которые находятся в состоянии простоя, работники получают либо 2/3 средней заработной платы, либо 2/3 тарифной ставки на предприятии, в зависимости от причины простоя.
Он также рассказал, что порядка 1,6 млн вакансий есть в базе портала «Работа в России», которым оперируют центры занятости населения.
«Мы видим наличие достаточно большого количества вакансий для трудоустройства наших граждан», - сообщил Котяков.
Ранее президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что уход зарубежных компаний из России не стал проблемой для российского рынка труда, при продолжении функционирования рыночной экономики страна не столкнется с массовой безработицей.
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