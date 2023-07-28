Минтруд: в России сейчас нет необходимости в четырехдневной рабочей неделе
В России сейчас нет необходимости в четырехдневной рабочей неделе, как и необходимости изменения трудового законодательства с фиксированием четырех рабочих дней. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, сообщает ТАСС.
Он предположил, что возможно, большинство граждан хотят иметь возможность льготного свободного графика работы.
«Но это предмет дискуссии со своим работодателем», - отметил министр.
Тем более, по его словам, российское законодательство позволяют работодателям организовывать гибкий график работы для своих сотрудников.
Ранее лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своей программной статье предложил ввести отцовский капитал и четырехдневную рабочую неделю, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru