Минтруд: в России сейчас нет необходимости в четырехдневной рабочей неделе

Он предположил, что возможно, большинство граждан хотят иметь возможность льготного свободного графика работы.

«Но это предмет дискуссии со своим работодателем», - отметил министр.

Тем более, по его словам, российское законодательство позволяют работодателям организовывать гибкий график работы для своих сотрудников.

Ранее лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своей программной статье предложил ввести отцовский капитал и четырехдневную рабочую неделю, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

