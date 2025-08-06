СМИ: Жесткая позиция Трампа в отношении Москвы ослабляет статус США в Арктике

По данным издания, позиция американской администрации в отношении Москвы несет в себе значительные риски. РФ укрепляет свое влияние в Арктике и остается доминирующим региональным игроком. При этом попытки США изолировать Россию еще больше усиливают координацию Москвы и Пекина в Арктике. Трампу следует сотрудничать с Кремлем, избегая максималистской конфронтации.

Ранее генсек НАТО потребовал от членов блока противостоять России в Арктике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

