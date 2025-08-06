СМИ: Жесткая позиция Трампа в отношении Москвы ослабляет статус США в Арктике
Более жесткая позиция американского лидера Дональда Трампа в отношении России еще больше ослабляет статус США в Арктике, сообщает Foreign Policy.
По данным издания, позиция американской администрации в отношении Москвы несет в себе значительные риски. РФ укрепляет свое влияние в Арктике и остается доминирующим региональным игроком. При этом попытки США изолировать Россию еще больше усиливают координацию Москвы и Пекина в Арктике. Трампу следует сотрудничать с Кремлем, избегая максималистской конфронтации.
Ранее генсек НАТО потребовал от членов блока противостоять России в Арктике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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