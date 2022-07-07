Минтруд упростит аккредитацию частных агентств занятости

Срок аккредитации частных агентств по подбору персонала предложили сократить с 24 до 10 дней, сообщили в пресс-службе Минтруда.

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Ведомство подготовило новую редакцию правил, по которым частные агентства занятости смогут получать аккредитацию в электронном виде. В случае подачи документов в электронном виде не потребуется представлять доверенность, подтверждающую право действовать от имени руководителя, а также копии: паспорта, трудовой книжки, документа о смене фамилии, отчества.

Аккредитация частных агентств по подбору персонала проводится с 2016 года. К ним предъявляют ряд требований. В частности, уставной капитал негосударственного агентства занятости должен быть не менее миллиона рублей. У агентства не должно быть задолженностей перед бюджетами, а его руководителю необходимо иметь высшее образование и соответствующий стаж работы, а также он не должен быть в прошлом судим за экономические преступления и против человека.

Ранее эксперты рассказали НСН, на каких условиях подбирают работников в новых реалиях и что изменилось в компаниях с приходом санкций.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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