Минтруд: Срочный трудовой договор на время мобилизации сотрудника будет приостановлен

Срочный трудовой договор и испытательный срок будут приостановлены в случае мобилизации сотрудника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты граждан. В ведомстве сообщили, что вернуться на работу можно будет на прежних условиях.

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Фракция «Единой России» на прошлой неделе внесла поправки в Трудовой кодекс, которые обязывают работодателей сохранять рабочие места за мобилизованными сотрудниками. На время их отсутствия трудовой договор будет приостановлен, для него будут сохраняться все социально-трудовые гарантии, будет идти трудовой стаж. После демобилизации военнослужащие, согласно законопроекту, смогут вернуться в ту же организацию, где они работали до поступления на военную службу, и на ту же должность.

Новая статья Трудового кодекса будет распространяться на тех, кто был мобилизован или пошел добровольцем с 21 сентября 2022 года.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МинтрудаМобилизация
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