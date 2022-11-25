Минтруд сообщил о зачёте одного дня участия в СВО за два рабочих
Гражданам, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине, один рабочий день засчитывается за два. Такое пояснение дал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, принимая участие в «парламентском диалоге» в Совете Федерации.
Глава ведомства рассказал о дополнительных гарантиях сохранения трудового стажа работникам, которые призваны в армию по мобилизации для участия в специоперации.
Принцип «день за два» позволяет мобилизованным формировать трудовой стаж в большем размере, что в результате скажется на их пенсионном обеспечении в дальнейшем.
Глава Минтруда напомнил, что в отношении работников, которые попали под мобилизацию, принят целый ряд решений, в том числе относительно сохранения за ними рабочих мест.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в начале ноября президент РФ Путин подписал пакет законов, касающихся мобилизованных.
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