Минтруд сообщил о зачёте одного дня участия в СВО за два рабочих

Гражданам, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине, один рабочий день засчитывается за два. Такое пояснение дал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, принимая участие в «парламентском диалоге» в Совете Федерации.

Глава ведомства рассказал о дополнительных гарантиях сохранения трудового стажа работникам, которые призваны в армию по мобилизации для участия в специоперации.