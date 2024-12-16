Минтруд: Самая высокая зарплата иностранца составит 380 тысяч рублей

Самую высокую зарплату будет получать председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты, на втором месте идут менеджеры в компанию «Удмуртнефть» имени В.И. Кудинова с зарплатой в 275 тысяч рублей, а на третьем – спортсмен-инструктор баскетбольного клуба «Барнаул» с зарплатой 250 тысяч.

При этом примерно половина позиций для визовых работников предполагает доходы ниже 60 тысяч рублей в месяц, но есть и два десятка предложений с зарплатами всего 20–25 тысяч рублей.

Ранее руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с НСН заявил, что средняя зарплата сварщика составляет 240 тысяч рублей, а слесаря - 180-200 тысяч.











