Минтруд РФ связал низкую безработицу со структурной перестройкой экономики
Рекордно низкая безработица в РФ связана со структурной перестройкой экономики, которая началась в 2022 году. Об этом сообщил замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.
Он отметил, что экономика перестроилась, структура спроса поменялась, в связи с чем возник дополнительный спрос на труд. По словам Платыгина, на сегодняшний день достаточно бурно развивается импортозамещающее и высокотехнологичное производство, также поменялась структура спросов в профессионально-квалификационном разрезе.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что реальная заработная плата в России за последние шесть лет увеличилась более чем на 30%, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хуснуллин заявил о планах продлить МЦД до 11 российских регионов
- Россияне заняли первое место по турпотоку в Стамбул среди иностранцев
- Минтруд РФ связал низкую безработицу со структурной перестройкой экономики
- Роспотребнадзор заявил о вероятности пандемического распространения холеры
- Силуанов: Прибыль туриндустрии РФ в 2023 году составила почти 280 млрд рублей
- Макаревич неоднозначно посочувствовал пострадавшим в «Крокус Сити Холле»
- СМИ: Девять человек задержали в Таджикистане по делу о теракте в «Крокусе»
- Песков: Официальных заявлений о признании Пугачевой иноагентом не поступало
- Песков: Россия не приемлет навязанных для переговоров по Украине «правил»
- Россиянам рассказали, какие банковские карты принимают в Казахстане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru