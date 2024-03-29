Минтруд РФ связал низкую безработицу со структурной перестройкой экономики

Рекордно низкая безработица в РФ связана со структурной перестройкой экономики, которая началась в 2022 году. Об этом сообщил замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.

В ЦБ сообщили, что безработица в РФ снова обновила исторический минимум

Он отметил, что экономика перестроилась, структура спроса поменялась, в связи с чем возник дополнительный спрос на труд. По словам Платыгина, на сегодняшний день достаточно бурно развивается импортозамещающее и высокотехнологичное производство, также поменялась структура спросов в профессионально-квалификационном разрезе.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что реальная заработная плата в России за последние шесть лет увеличилась более чем на 30%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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