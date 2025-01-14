Минтруд РФ предложил сделать программу маткапитала бессрочной

Министерство труда и соцзащиты внесло предложение о рассмотрении возможности перевода маткапитала в бессрочный формат, заявил замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов.

Он отметил, что вопрос о бессрочности маткапитала нужно рассматривать в контексте бюджетных параметров. До этого Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до 2030 года.

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Поручение о продлении программы маткапитала ранее дал президент РФ Владимир Путин.

Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому запрещено расходовать средства материнского капитала на приобретение недвижимости, непригодной для проживания. Закон начал действовать с 1 января, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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