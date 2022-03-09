Назван вид деятельности, в котором женщины зарабатывают больше мужчин

«Женских» профессий становится больше, отмечает Telegram-канал «Экономика Москвы», ссылаясь на данные, предоставленные к 8 марта экспертами Аналитического центра столицы.

Женский персонал преобладает в оптовой и розничной торговле Москвы, там работает более 55% слабого пола, в то время как количество мужчин там составляет 44%, рассказал руководитель департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

«Кроме того, на женщин приходится три пятых от общего числа работников гостиниц и заведений общественного питания. Причем, как и в случае с образованием и медициной, разница в численности молодых сотрудников обоих полов менее существенная — 52% на 48%», - сказал Пуртов.

По его словам, достаточно больше женщин работает в турагентствах — порядка три четверти от всего штата.

Так, во многих сферах экономики Москвы на сегодняшний день наблюдается преобладание женского коллектива над мужским. Согласно данным ПФР, за девять месяцев 2021 года больше всего женщин работает в системе здравоохранения столицы (75,5%) и в образовании (70%). Отмечается, что среди сотрудников в возрасте от 20 до 29 лет этот разрыв в данных сферах менее выраженный — 64,3% в образовании и 72% в здравоохранении в пользу женщин. Гендерные пропорции в этих сферах за полный 2020 год были другими: в медицине работали 77% женщин, а в детсадах, школах и вузах — 71%.

В Аналитическом центре Москвы констатируют, что строительство является одним из менее популярных у жительниц Москвы видов деятельности. Так, доля женщин там составляет всего 17%. Вместе с тем, в этом «мужском» виде деятельности у женщин средние зарплаты за третий квартал 2021 года оказались на 1,9% выше, чем у мужчин: 67,4 тысяч рублей против 66,1 тысяч у мужчин. Так, это связано с тем, что мужчины занимают базовые рабочие позиции на стройках, а женщины занимают те позиции, которые требуют более высокой квалификации.

Отмечается, что в транспорте и энергетике соотношение женщин и мужчин сохранилось на уровне порядка один к двум в пользу последних, а на московском производстве заняты лишь 39% женщин.

