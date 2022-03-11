Генпрокуратура проверит уходящие с российского рынка компании

Генпрокуратура России проверит иностранные компании, которые уходят с российского рынка. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что это будет сделано в целях обеспечения интересов добросовестных предпринимателей и работников закрывающихся организаций. В связи с этим прокуроры усилили надзор за соблюдением этими компаниями действующего трудового законодательства, в том числе условий трудовых договоров и порядка выплаты зарплаты.

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В ведомстве добавили, что генпрокурор Игорь Краснов уделит особое внимание соблюдению прав социально незащищенных групп работников: лиц с ограниченными возможностями, беременных женщин и других категорий граждан.

В генпрокуратуре подчеркнули недопустимость злоупотреблений по ограничению поставок продукции узкого товарного сегмента. В связи с этим каждому факту прекращения деятельности компаний будет дана правовая оценка на наличие признаков преднамеренного и (или) фиктивного банкротства, ответственность за которые предусматривает УК РФ.

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