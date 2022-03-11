Генпрокуратура проверит уходящие с российского рынка компании

Генпрокуратура России проверит иностранные компании, которые уходят с российского рынка. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что это будет сделано в целях обеспечения интересов добросовестных предпринимателей и работников закрывающихся организаций. В связи с этим прокуроры усилили надзор за соблюдением этими компаниями действующего трудового законодательства, в том числе условий трудовых договоров и порядка выплаты зарплаты.