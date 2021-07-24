Минтруд разъяснил порядок отстранения от работы непривитых

В случае, если сотрудник, у которого нет медицинских противопоказаний для прививки, своевременно не предоставит документ о прохождении вакцинации от коронавируса, работодателю следует отстранить его от работы на основании соответствующего приказа. При этом заработная плата у такого сотрудника не сохранится, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтруда и Роспотребнадзор.