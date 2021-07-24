Минтруд разъяснил порядок отстранения от работы непривитых
В случае, если сотрудник, у которого нет медицинских противопоказаний для прививки, своевременно не предоставит документ о прохождении вакцинации от коронавируса, работодателю следует отстранить его от работы на основании соответствующего приказа. При этом заработная плата у такого сотрудника не сохранится, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтруда и Роспотребнадзор.
Разъяснения ведомств основываются на абзаце 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса России и пункту 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
На удаленную работу рекомендуется переводить непривитых граждан с медотводом от вакцинации, пишет Газета.ru.
В ведомствах обратили внимание на необходимость формирования коллективного иммунитета для стабилизации ситуации с коронавирусом. По данным Минтруда и Роспотребнадзора, работодателям необходимо вакцинировать не менее 80% от общего числа сотрудников организации.
Ранее Минтруд России рекомендовал работодателям предоставлять сотрудникам выходной для вакцинации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru