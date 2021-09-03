Минтруд рассказал, кто в числе первых получил разовые выплаты

По данным ведомства, раньше всех выплаты начали получать жители Дальнего Востока. Деньги поступают на счета тех пожилых людей, кто выбрал безналичный способ получения регулярной пенсии. Остальные получат разовые выплаты другими способами вместе с ежемесячной пенсией.

Претендующим на выплаты пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений, средства начислят автоматически.

